أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل طقس حار بعدد من مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية يوم الثلاثاء، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و45 درجة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذا الطقس الحار سيهم، من اليوم الجمعة إلى غاية الثلاثاء المقبل، عمالات وأقاليم أسا-الزاك وبوجدور والسمارة وواد الذهب وطاطا وزاكورة، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و45 درجة.

وستهم هذه الظاهرة الجوية أيضا، خلال يومي السبت والأحد، عمالات وأقاليم تارودانت والرشيدية وبني ملال وخنيفرة وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح والخميسات وخريبكة وتاونات وشفشاون ووزان ومولاي يعقوب وفاس وصفرو وكرسيف وتازة ووجدة-أنجاد وورزازات وتاوريرت، حيث يرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و43 درجة.

وأضاف المصدر ذاته أن درجات الحرارة ستتراوح خلال يوم الاثنين المقبل ما بين 41 و44 درجة بعمالات وأقاليم تارودانت وبني ملال وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح والرحامنة واليوسفية ومراكش وخنيفرة وخريبكة والخميسات وتاونات وتازة وكرسيف.