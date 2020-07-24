الدروة تحتفي بمتوفقة في “الباك”

احتضنت مجموعة مدارس برة بالدروة (إقليم برشيد)، اليوم (الجمعة)، حفل تتويج التلميذة ندى الراجي لحصولها على أول نقطةفي الامتحان الوطني للباكلوريا، على مستوى مديرية برشيد بمعدل يصل إلى 18.88 في شعبة العلوم الفيزيائية، (خيار فرنسي).

وحضر حفل التتويج المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية وباشا الدروة وقائد مقاطعة المسيرة.

ودأبت مجموعة مدارس برة على الاحتفاء بالمتوجين على صعيد الإقليم. وتعتبر المؤسسة، الرائدة في مجالها، أن الاحتفاء بالمتوجين فيه احتفاء بالأطر التربوية، التي ساهمت في تتويج التلميذة المتفوقة، وبالأسرة، التي ساهمت بدورها في حصول ندى على نقطة مشرفة، رغم ظروف الاستعداد للامتحانات، التي طانت في ظل الحجر الصحي.

س. ز (الدروة)