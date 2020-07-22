مقاولات تستنجد بـ”ضمان أوكسجين”

عشرات الشركات العاملة في قطاع البستنة وتهيئة الحدائق تواجه خطر الإفلاس

فوجئت عشرات المقاولات الصغرى والمتوسطة بإغلاق الباب في وجهها، وهي تواجه صعوبات مالية جراء توقف أنشطتها بسبب تداعيات جائحة وباء كوفيد.

وفي الوقت الذي استبشرت المقاولات خيرا بإعلان لجنة اليقظة الاقتصادية عن حزمة إجراءات بهدف إنعاش النشاط الاقتصادي وضمان عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بعد أشهر من التوقف، إلا أن العديد من المقاولات اصطدمت بواقع يكذب الخطابات الوردية، التي تحدثت عنها الحكومة، وهي تدافع عن القانون المالي التعديلي، وتتحدث عن الدعم المالي والتحفيزات الممنوحة للمقاولات بهدف تيسير ولوجها للقروض البنكية، وضمنها “ضمان أوكسجين”.

وأكدت المنظمة الديمقراطية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والعاملة في قطاع البستنة وتهيئة الحدائق، أن عشرات المقاولات تدهورت أوضاعها المالية، وباتت تتلقى عشرات الشكايات بشأن تماطل البنوك في دراسة ملفاتها ومنحها التمويلات الضرورية لاستنئناف نشاطها.

وقال يوسف أفعداس، الكاتب العام للمنظمة، إن ممثلي أزيد من عشرين مقاولة وضعت ملفاتها لدى إحدى المؤسسات البنكية بالبيضاء، قصد الاستفادة من “ضمان أوكسجين” ، إلا أن الطلبات رفضت، ما اضطرهم إلى مراسلة المدير العام للمؤسسة المالية المعنية، دون أن يتوصلوا لحد الساعة بأي رد.

وأكثر من ذلك، يقول المسؤول النقابي في حديث مع “الصباح”، إن إحدى المقاولات الفائزة، أخيرا بصفقة لتهيئة حديقة بمقاطعة عين الشق، منح لها الضوء الأخضر لمباشرة العمل مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، لكنها ظلت تنتظر السيولة من البنك، لتفاجأ بالرفض، ما اضطرها إلى طلب النجدة من مقاولات أخرى لمنحها قروضا لمباشرة أشغالها، وتنفيذ التزاماتها تجاه الجهات، التي منحتها صفقة تهيئة الحديقة المذكورة.

وأوضح أفعداس أن عدد من المقاولات، التي لها حسابات في بنوك أخرى استفادت من منتوج “ضمان أوكسجين”، ما يطرح التساؤل حول مدى التزام جميع المؤسسات البنكية بتنفيذ الإجراءات الحكومية.

وباتت مقاولات البستنة تعيش على إيقاع الإفلاس، والعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الممونين والأجراء وأداء واجبات الكراء وواجباتها إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جراء الصعوبات المالية الناتجة عن كوفيد 19، وهي التي تناقض الخطاب الحكومي والالتزامات الواردة في القانون المالي التعديلي، بشأن دعم المقاولات.

واتهم المسؤول النقابي بعض المسؤولين في المؤسسات البنكية بعدم احترام قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية والتماطل في دراسة ملفات بعض المقاولات، بل والتعامل بمحسوبية وزبونية مع الملفات المقدمة، وهي سلوكات اضطرت معها المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مراسلة المدير العام للمؤسسة المالية المعنية بشأن رفض ولوج مقاولات إلى “ضمان أوكسجين”.

برحو بوزياني