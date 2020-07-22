تحذير من انتقال الفيروس عبر الهواء

حمضي دعا إلى ضمان تهوية الأماكن المغلقة واحترام التباعد وحمل الكمامات

دعا الطيب حمضي، الطبيب، والباحث في السياسات والنظم الصحية، إلى تعزيز الحواجز الوقائية والتقيد بالإجراءات الاحترازية داخل الأماكن المغلقة، لمواجهة الانتقال المحتمل لفيروس كورونا عبر الهواء.

وأكد حمضي، استنادا إلى دراسة أخيرة لـ 239 باحثا من 32 دولة، أن هناك خطرا من انتقال الفيروس عن طريق الهواء، ما يتطلب من المجتمع الطبي والمنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، الاعتراف بإمكانية انتشار فيروس كوفيد19 عبر الهواء.

وقال حمضي إن الباحثين أوصوا بتنفيذ تدابير وقائية للحد من انتقال الفيروس عبر الهواء، وفي مقدمتها الحرص على تهوية المباني والمنشآت العامة بشكل كبير ومتكرر، إلى جانب التدابير الحاجزية الأخرى، مع إيلاء الاهتمام الكامل للفضاءات العامة المغلقة، واحترام التباعد وحمل الكمامات دون هوادة.

وطالب حمضي، في حديث مع “الصباح”، بتجنب الازدحام في الأماكن العامة المغلقة (النقل والمطاعم والمقاهي والمساحات التجارية)، حرصا على تجديد الهواء وليس إعادة تدويره.

واستندت التدابير، التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية حتى الآن إلى معطى انتقال الفيروس بواسطة قطرات كبيرة أثناء السعال أو العطس، والانتقال غير المباشر عبر الأسطح الملوثة بواسطة الفيروس، ولكن ليس عن طريق الهواء.

وأمام هذا المستجد، أكد حمضي أن ارتداء الكمامة الذي أصبح إلزاميا منذ أبريل الماضي في جميع الأماكن العامة، وليس فقط في الأماكن المغلقة، يتطلب التحسيس ورفع مستوى الوعي في أوساط المواطنين حول أهمية الكمامة في مكافحة الفيروس، وعدم التسامح مع خرق التدابير الحاجزية.

ودعا حمضي المواطنين ومختلف الفاعلين إلى تهوية المباني، خاصة الأماكن والمباني العامة، قدر الإمكان، مع الاستمرار في ضمان تهوية مساحات المنازل والشقق على الأقل من 2 إلى 3 مرات في اليوم لمدة لا تقل عن 10 دقائق إلى 15 دقيقة، مع استكمال تجهيز المنشآت التي يقيم بها كبار السن، أو الذين يعانون أوضاعا صحية خاصة بوسائل كافية للتهوية.

وأكد الخبير في السياسات الصحية على ضرورة إعادة النظر في قرار فتح المساجد وتأطيره جيدا، للسماح فقط للتي تستجيب لمعايير التهوية الكافية، مع وجود عدد محدود من المصلين، وضمان التهوية أثناء الصلاة (دون إنشاء تيار هوائي)، وبين الصلوات عندما تكون المساجد فارغة، مع احترام صارم لمسافات التباعد وحمل الكمامات.

برحو بوزياني