الرصد الوبائي ليوم الأحد … 221 حالة جديدة

فيما يلي النقاط الرئيسية في تصريح رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، السيدة هند الزين، اليوم الأحد :

– تسجيل 221 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و301 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

– ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 17 ألف و236 حالة.

– مجموع حالات الشفاء التام بلغ 14 ألفا و921، بنسبة تعاف تناهز 86,6 في المائة.

– ارتفاع عدد الوفيات إلى 273 حالة بمعدل إماتة قدره 1,6 في المائة.

– تسجيل 76 حالة جديدة بجهة الدار البيضاء سطات 4 منها ببرشيد و3 بالمحمدية وحالة واحدة بالنواصر و68 حالة بالدارالبيضاء، و62 حالة بجهة فاس مكناس 48 منها بفاس و10 بمولاي عقوب و3 بتاونات وحالة واحدة بمكناس، و49 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة 5 منها بالعرائش وحالتان بالمضيق و3 حالات بتطوان و39 حالة بطنجة، فيما سجلت جهة مراكش آسفي 18 حالة 7 منها بآسفي و11 حالة بمراكش.

-تسجيل 5 حالات بالجهة الشرقية منها حالة واحدة بكل من الدريوش وجرادة وجرسيف وحالتان بوجدة، و4 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة واحدة بكل من القنيطرة وتمارة وحالتان بسيدي قاسم، و3 حالات بجهة كلميم واد نون 2 منها بكلميم وحالة واحدة بطانطان، وحالتان بجهة العيون الساقية الحمراء كلها بالعيون، وحالة واحدة بجهة درعة تافيلالت بإقليم ميدلت، وحالة واحدة بجهة سوس ماسة بانزكان.

– مجموع عدد الحالات المستبعدة بلغ 992 ألفا و90 حالة بعد إجراء التحليلات المخبرية اللازمة.

– عدد المخالطين بلغ إلى حدود الساعة 97 ألفا و415، فيما لا يزال 13 ألفا و323 مخالطا تحت المراقبة الصحية.

– مجموع الحالات النشطة 2042 حالة منها 31 حالة صعبة وحرجة.

– تتوزع الحالات الصعبة إلى 7 حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و7 حالات بجهة مراكش آسفي، وحالتان بجهة الرباط سلا القنيطرة، و3 حالات بجهة فاس مكناس، و11 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.