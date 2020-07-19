العثماني يواصل اعتقال القنيطرة ومراكش في المنطقة 2

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن يكون بصدد التفكير لاتخاذ قرار يهم تغيير خريطة المخاطر الصحية الرامية إلى إلغاء المنطقة2 التي قيدت حركة المواطنين بشروط اعتبرت قاسية في مواجهة وباء كورونا.

وقال رئيس الحكومة قبل قليل اليوم (الأحد)، في ندوة مشتركة عقدها مع خالد أيت الطالب، وزير الصحة بالرباط، إن الحالة الوبائية لم تسمح له باتخاذ قرار إخراج إقليم القنيطرة على الخصوص من المنطقة 2 إلى منطقة 1، جراء تراجع عدد الإصابات بوباء كورونا، وكذا مراكش التي تعرف بعض التحسن.

وأكد العثماني أن تطبيق المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي لا تعني بتاتا إلغاء القرار الحكومي السابق الذي أخضع مدنا واقاليم لقيود التنقل، اذ يحتاج أسبوعا لتقييم الوضع الوبائي، وحينما يحصل على إذن من وزارة الصحة بتحسن الوضع الوبائي سيعيد النظر في ترتيب المناطق.

أحمد الأرقام