المغاربة واثقون من قدرة السلطات رفع الحجر بشكل آمن

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ما يقارب نصف الأسر المغربية (50 في المائة) واثقة في قدرة السلطات العمومية على رفع الحجر الصحي عن البلاد بشكل آمن ومرض.

وأضافت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للأسر، أن ثقة الأسر في قدرة السلطات العمومية على النجاح في رفع الحجر الصحي تتفاوت باختلاف مجالات التدخل، مضيفة أنه فيما يخص عودة العمال إلى أماكن عملهم فإن 55 في المائة من الأسر واثقون تماما، و5ر27 في المائة واثقون قليلا، و8ر4 في المائة غير واثقون على الإطاق.

وفيما يخص مساعدة القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا، أوضحت المذكرة أن 8ر45 في المائة واثقون تماما، و2ر30 في المائة واثقون قليلا، و5ر7 في المائة غير واثقين على الإطاق.

وأشارت المندوبية إلى أن التحكم في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة (المطاعم، والمقاهي، والأسواق،… إلخ) ، فإن 3ر50 في المائة من الأسرة واثقة تماما، و9ر28 في المائة واثقة قليلا، و6ر10 في المائة من الأسر غير واثقة على الإطاق.

وأضاف المصدر ذاته أنه فيما يخص ظروف اجتياز الامتحانات المدرسية، فإن 4ر54 في المائة من الأسرة واثقة تماما، و8ر21 في المائة واثقة قليلا ، و7ر3 في المائة غير واثقة على الإطاق. أما يتعلق بتنظيم النقل العمومي، فإن 4ر45 في المائة واثقة تماما، 3ر32 في المائة واثقة قليلا و4ر12 في المائة غير واثقة على الإطاق.

ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و 24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الاجتماعي والاقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل