الجامعة تفرج عن برنامج المؤجلات

في ما يلي برنامج المباريات المؤجلة من البطولة الوطنية الإحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.

— الإثنين 27 يوليوز..

– ملعب العبدي بالجديدة (الساعة الثامنة مساء).

الدفاع الحسني الجديدي …….. الرجاء (مؤجل الدورة التاسعة).

– الملعب الكبير بأكادير ( الساعة العاشرة مساء).

حسنية أكادير …….. رجاء بني ملال (مؤجل الدورة ال19).

— الثلاثاء 28 يوليوز..

– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ( الساعة العاشرة مساء).

الوداد …… مولودية وجدة (مؤجل الدورة ال19).

— الخميس 30 يوليوز..

– ملعب العبدي بالجديدة (الساعة الثامنة مساء).

الدفاع الحسني الجديدي …… نهضة بركان (مؤجل الدورة ال19).

– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ( الساعة العاشرة مساء).

الرجاء ….. نهضة الزمامرة (مؤجل الدورة ال17).

— الأحد 2 غشت..

– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء (الساعة الثامنة مساء).

الرجاء ……. يوسفية برشيد ( مؤجل الدورة 18).

— الأربعاء 5 غشت..

– ملعب سانية الرمل بتطوان (الساعة الثامنة مساء).

المغرب التطواني …… الرجاء ( مؤجل الدورة ال19).

— الخميس 6 غشت..

– الملعب البلدي ببركان (الساعة العاشرة مساء).

نهضة بركان ……. الوداد (مؤجل الدورة ال20).

— الجمعة 7 غشت..

– ملعب أحمد شكري بالزمامرة (الساعة السادسة مساء).

نهضة الزمامرة ….. حسنية أكادير (مؤجل الدورة ال20).

— السبت 8 غشت..

– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ( الساعة السادسة مساء).

الرجاء ……. أولمبيك آسفي (مؤجل الدورة ال20).