الجامعة تفرج عن برنامج المؤجلات
في ما يلي برنامج المباريات المؤجلة من البطولة الوطنية الإحترافية لأندية القسم الأول في كرة القدم.
— الإثنين 27 يوليوز..
– ملعب العبدي بالجديدة (الساعة الثامنة مساء).
الدفاع الحسني الجديدي …….. الرجاء (مؤجل الدورة التاسعة).
– الملعب الكبير بأكادير ( الساعة العاشرة مساء).
حسنية أكادير …….. رجاء بني ملال (مؤجل الدورة ال19).
— الثلاثاء 28 يوليوز..
– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ( الساعة العاشرة مساء).
الوداد …… مولودية وجدة (مؤجل الدورة ال19).
— الخميس 30 يوليوز..
– ملعب العبدي بالجديدة (الساعة الثامنة مساء).
الدفاع الحسني الجديدي …… نهضة بركان (مؤجل الدورة ال19).
– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ( الساعة العاشرة مساء).
الرجاء ….. نهضة الزمامرة (مؤجل الدورة ال17).
— الأحد 2 غشت..
– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء (الساعة الثامنة مساء).
الرجاء ……. يوسفية برشيد ( مؤجل الدورة 18).
— الأربعاء 5 غشت..
– ملعب سانية الرمل بتطوان (الساعة الثامنة مساء).
المغرب التطواني …… الرجاء ( مؤجل الدورة ال19).
— الخميس 6 غشت..
– الملعب البلدي ببركان (الساعة العاشرة مساء).
نهضة بركان ……. الوداد (مؤجل الدورة ال20).
— الجمعة 7 غشت..
– ملعب أحمد شكري بالزمامرة (الساعة السادسة مساء).
نهضة الزمامرة ….. حسنية أكادير (مؤجل الدورة ال20).
— السبت 8 غشت..
– المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ( الساعة السادسة مساء).
الرجاء ……. أولمبيك آسفي (مؤجل الدورة ال20).