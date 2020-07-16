تسجيل 162 إصابة جديدة صباح الخميس

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 162 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 16 ألفا و424 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 13 ألف و 896 حالات بعد تماثل 75 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 260 بعد تسجيل حالة وفاة جديدة.

الرباط – سلا – القنيطرة 10

الدار البيضاء – سطات 48

طنجة – تطوان – الحسيمة 42

مراكش – أسفي 39

فاس – مكناس 10

الشرق 11

كلميم – واد نون 2

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 927 ألفا و 267 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.