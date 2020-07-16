نظام معلوماتي جديد لإيداع الشكايات بخصوص نتائج “الباك”

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، وضع نظام معلوماتي خاص لإيداع الشكايات المرتبطة بتصحيح الأخطاء المادية، التي قد تعتري المعطيات والنتائج المتعلقة بالامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الخميس، أنه سيتم تدبير هذه الشكايات حصريا عبر هذه البوابة الإلكترونية، مؤكدة أنه لن تؤخذ بعين الاعتبار الشكايات التي لا ترد عبر هذا النظام المعلوماتي.

وأبرز البلاغ أنه يمكن ولوج كافة المترشحين والمترشحات لامتحانات البكالوريا دورة 2020، إلى هذا النظام عبر فضاء المتمدرس بمنظومة مسار https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris بالنسبة للمترشحين الممدرسين.

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار، يضيف البلاغ، فيمكن الولوج إلى النظام عبر حساب المترشح بمنظومة ترشيحات http://candidaturebac.men.gov.ma/CandidatBac/login.aspx.