كورونا يخترق مركز المعمورة

أكدت مصادر مطلعة أن التحاليل التي قام بها حكام بمركز محمد السادس بالمعمورة، أكدت إصابة حكما مساعدا بالفيروس، ما أحدث ارتباكا كبيرا داخل المركز.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم حصر المخالطين وإجراء تحاليل جديدة لهم، خاصة أنهم كانوا كلهم مشاركين في دورة تكوينية، فيما نقل الحكم المصاب لتلقي العلاج حسب بروتوكول وزارة الصحة.

ومن المقرر أن يبقى الحكام الآخرين، داخل المركز، إلى حين التأكد من خلوهم من الفيروس، بعد خروج نتائج الفحوصات الثانية التي أجريت لهم.

وفي السياق نفسه، تطرق مصدر آخر إلى إصابة مدرب آخر داخل المركز، بالفيروس، إذ تم عزله عن البقية إلى حين إجراء تحاليل جديدة له.