توقف حركة القطارات من وإلى طنجة

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية عن تعليق رحلات القطارات من وإلى طنجة ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك في أعقاب التدابير الوقائية الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمومية على مستوى مدينة طنجة.

وأوضح المكتب، في بلاغ، أن هذا التعليق يهم محاور طنجة/ الدار البيضاء عبر قطارات البراق، وطنجة/ فاس عبر قطارات الأطلس.

وأضاف البلاغ أنه بالنسبة للتذاكر التي تم اقتناؤها على هذه المحاور لتواريخ السفر ابتداء من الاثنين 13 يوليوز الجاري، فستكون قابلة للاستبدال عند استئناف حركة سير القطارات.

ودعا المكتب الوطني للسكك الحديدية زبناءه الكرام للاستعلام بخصوص هذه التدابير الجديدة عبر البوابة الإلكترونية (www.oncf-voyages.ma) أو عبر الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255.