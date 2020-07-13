أرقام محفزة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري في 2019

كشفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن أرقام جديدة تؤكد حسن أدائها خلال 2019، في اجتماع افتراضي للمكتب الإداري المنعقد الجمعة الماضي، ترأسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وعرف مشاركة عبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وممثلين عن وزارات أخرى، وهم أيضا أعضاء المكتب الإداري للوكالة.

وقدم كريم التجمواتي خلال الاجتماع، جرد لحسابات الوكالة في 2019، والتي أكدت ارتفاع إنشاء ملكية الأراضي في العالم القروي ب 24%، ناهيك عن ارتفاع توثيف طلبات تسجيل الأراضي ب 25%، وإنشاء سندان ملكية الأرضي بعد تسجيل الأراضي ب 18%.

وساهمت الوكالة بالموازنة العامة للدولة ب 3 ملايير درهم، بعدما حققت إراداتها مبلغ 6.7 مليار درهم خلال السنة نفسها، وهو ما جعل كل أعضاء الوكالة ينوهون بهذه الأرقام المسجلة، فيما تم خلال الاجتماع نفسه، الموافقة على الميزانية المعدلة ل 2020.