تسجيل 93 إصابة جديدة صباح الأحد

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 93 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 15 ألفا و635 حالة.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 12 ألف و 212 حالات بعد تماثل 147 حالة جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 247 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

لرباط – سلا – القنيطرة 6

الدار البيضاء – سطات 16

طنجة – تطوان – الحسيمة 37

مراكش – أسفي 7

فاس – مكناس 13

بني ملال – خنيفرة 4

سوس – ماسة 2

العيون – الساقية الحمراء 7

الداخلة – واد الذهب 2

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 840 ألفا و 350 حالة .

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.