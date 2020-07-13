جدل حول مؤسسة للتعليم الديني بالصويرة

علمت “الصباح”، من مصادر مطلعة، أن هناك تحركات “مشبوهة” بإقليم الصويرة، من أجل إدراج طور دراسي جديد بإحدى مدارس التعليم الديني العتيق، ضدا على القانون ومعايير الاختيار المعمول بها في هذا السياق.

وكشفت المصادر أن لجنة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تستعد للحلول بمدرسة الزاوية التجانية التلظية، بمنطقة حاحا، وهي عبارة عن مدرسة ابتدائية للتعليم الديني العتيق، للحسم في الطلب الذي تقدمت به المؤسسة من أجل إحداث طور إعدادي بها.

وأضافت المصادر أن المشكل يكمن في أن هذه المؤسسة مصنفة إقليميا من بين أضعف المؤسسات التعليمية من حيث المردودية ونسبة النجاح، ومع ذلك فإن طلبها لإحداث طور إعدادي تم قبوله بسرعة، في الوقت الذي رفضت فيه طلبات مؤسسات أخرى بالإقليم نفسه، أحسن مردودية من الناحية التربوية، ومؤهلة أكثر من حيث التجهيزات والمرافق.

وتابعت المصادر أن أفضل نسبة نجاح سجلت بالمؤسسة المذكورة كانت هذه السنة بنسبة لا تتعدى 18 تلميذا في القسم السادس ابتدائي، فقط لأن الموسم الدراسي كان استثنائيا بحكم الظروف التي مرت منها البلاد إثر جائحة كورونا، في الوقت الذي عجزت فيه المؤسسة نفسها عن تحقيق نتائج تؤهلها لإحداث طور دراسي آخر.

ويضم إقليم الصويرة 13 مدرسة للتعليم الديني العتيق، منها ما يضم جميع أطوار التعليم الأساسي، إذ يتم فيها التدرج في الأطوار حسب المردودية ونسبة النجاح من طور إلى آخر.

عزيز المجدوب