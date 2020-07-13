ببغاء يتفوق على طلاب

حملت نتائج غريبة وخارجة عن المألوف، قدرة ببغاء على قهر طلبة جامعة هارفرد العريقة باعتبارهم “نخبة النخبة، في العالم، وذلك بعد إجراء مقارنة بين طلاب الجامعة بالإضافة إلى مجموعة أطفال يسكنون بالمنطقة المحيطة، مع قدرات ببغاء رمادي إفريقي يطلق عليه “غريفين” عمره 22 عاما. وقال الباحثون إن الببغاء تفصله عن البشر مسافة 300 مليون سنة من التطور، لذلك من المفترض أن يتفوق عليه الإنسان في أي اختبار عقلي، وهذا ما لم يحصل، مما أثار حيرة العلماء.

سائح عالق بمطار منذ 110 أيام

بسبب توقف الرحلات إثر انتشار فيروس كورونا، تقطعت السبل بالسائح الأستوني رومان تروفيموف، الذي لا يزال عالقا في مطار مانيلا منذ أكثر من 100 يوم. ويقيم تروفيموف في منطقة المغادرة بمطار مانيلا في الفلبين، وذلك منذ وصوله على متن رحلة طيران قادمة من بانكوك في تايلاند في 20 مارس الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية. ونقلت وسائل إعلام أستونية محلية، من بينها موقع “إي آر آر” عن تروفيموف قوله، إنه كان في رحلة سياحية في بلدان جنوب شرق آسيا، قبل أن تحط به الرحال في مطار مانيلا، وتتم مصادرة جواز سفره قبل المرور عبر قسم الهجرة. وبينما لم تتمكن شركة الطيران من إعادته إلى تايلاند، وسط القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، فقد منع أيضا من دخول الفلبين، لأن تأشيرات الدخول لم تعد تصدر للوافدين إلى البلاد، الأمر الذي اضطره للمكوث في إحدى غرف المطار.

طفلة محرومة من تناول الطعام 4 سنوات

تعاني بيلا كول، البالغة من العمر أربع سنوات، حالة وراثية نادرة تجعلها تتقيأ عندما تأكل، الأمر الذي حرمها من تناول الطعام بشكل طبيعي منذ ولادتها، وتتم تغذيتها حاليا من خلال أنبوب موصول مباشرة بأمعائها.

وأدت حالة الطفلة النادرة إلى عدم نمو جسمها بشكل طبيعي، إذ ما زالت ترتدي ملابس طفل بعمر 12 شهرا، أي بالحجم نفسه لشقيقها تيدي البالغ من العمر سنة واحدة. ويقول والدا الطفلة، فيليبا رابيتس (31 عاما) وماثيو كول (35 عاما)، إن الغرباء يظنون بأن بيلا وشقيقها تيدي توأمان بسبب حجمهما المتقارب.