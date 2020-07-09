تمديد حالة الطوارئ إلى 10 غشت

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 غشت 2020.

وأوضح سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن الحكومة صادقت على مشروع مرسوم رقم 02.20.426 ، قدمه وزير الداخلية، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد – 19 إلى غاية 10 غشت 2020 على الساعة السادسة مساء.