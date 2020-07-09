الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، إثر وفاة المشمول بعفو الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال جلالة الملك في هذه البرقية “بلغني بعميق التأثر نعي المشمول بعفو الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لكم، ومن خلالكم، لكافة أفراد أسرتكم الملكية الجليلة، عن أحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا الله العلي القدير أن يشمل الراحل المبرور بواسع كرمه ورحمته، ويسكنه جناته، وأن يعوضكم عنه جميل الصبر وحسن العزاء”.

وأضاف جلالته “تفضلوا، حضرة خادم الحرمين الشريفين وأخي الأعز الأكرم، بقبول أخلص عبارات تعاطفي، مشفوعة بأسمى مشاعر مودتي وتقديري”.