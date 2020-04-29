أول إصابة بـ “كورونا” بسجن تطوان

سجلت، ليلة أمس (الثلاثاء)، أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في السجن المحلي بتطوان، تخص سجين مازال رهن الاعتقال الاحتياطي.

وعلمت “الصباح” أنه تم نقل السجين، صباح اليوم (الأربعاء)، إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل، ليوضع رهن العناية الطبية، بعد أن قررت المحكمة تمتيعه بالسراح المؤقت بناء على الطلب الذي تقدم به المتهم. ولم يعرف بعد طريق انتقال العدوى إلى المعني، هل قبل إيداعه السجن أم بعده.

وكان المعني بالأمر أحيل على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة من طرف أمن المضيق، بعد انتهاء تدابير الحراسة النظرية التي خضع إليها بتعليمات من النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية قضية تتعلق بالضرب والجرح، إذ وضع في العزل الطبي بسجن تطوان بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، مع إطلاق عملية حجر المخالطين، في انتظار التحليلة الثانية التأكيدية للإصابة، التي ظهرت نتيجتها إيجابية.

وبموجب المساطر المعمول بها، فقد خضع مجموعة من المخالطين المحتملين إلى الحجر الصحي في انتظار الكشف عنهم، للتعرف على مدى انتقال الفيروس إليهم من عدمه.

يوسف الجوهري (تطوان)