كيف نعقم المواد الغذائية؟

إلى جانب الحجر صحي، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وهي تدابير توصي بها السلطات المختصة من أجل أن نحمي أنفسنا من جائحة فيروس كورونا المستجد. يظل اقتناء المواد الغدائية وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة أمرين ضروريين من أجل حسن سير حياتنا اليومية، لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك.

إلى ماذا يجب عليكم الانتباه له داخل مراكز التسوق؟

-بحسب وزارة الصحة، يجب الحد من الاتصالات المباشرة واحترام مسافة متر واحد على الأقل بين الزبناء، كما توصي الوزارة بدخول ما أقصاه 50 شخصا في نفس الوقت، وذلك حسب مساحة مركز التسوق. وبالنسبة للعاملين، لاسيما بقسمي اللحوم والأسماك، يجب عليهم ارتداء ملابس عمل ملائمة ووقائية، وتعقيم السكاكين وأي أداة تم استخدامها بصفة منتظمة، وكذا التوفر على ولوج لحوض غسل مزود بوسيلة تشغيل غير يدوية، وإلى مواد التنظيف.

وبقسم الخضر والفواكه، يجب تعقيم السلال أو أي وسيلة أخرى يتم استخدامها.

* ماذا يجب أن نقوم به عند الرجوع من التسوق؟

– تنصح الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأغذية والبيئة والصحة المهنية بغسل اليدين وتنظيف عبوة المنتوجات بمنشفة ورقية رطبة ذات استعمال أحادي. وبالنسبة للمواد الغذائية التي ت حفظ في الثلاجة، فيجب إزالة العبوات الزائدة وتنظيف المنتوجات بمنشفة ورقية رطبة قبل تخزينها.

ما هي مواد التنظيف الموصى بها؟

– يوصي موقع وزارة الصحة (covidmaroc.ma)، أولا، باستخدام مواد تنظيف قادرة على إزالة الدهون والمواد العضوية، مشددا على أهمية غسل اليدين باستمرار باستعمال الماء والصابون، أو مطهر كحولي.

ويجب اللجوء، بحسب الوزارة، إلى مناشف ذات استعمال أحادي، ووضع النفايات والغسيل المستعمل في أكياس بلاستيكية، وإلى ماء جافيل مبيض الكلور 12 درجة مخفف إلى 1 على 6.

كيف نغسل الخضر والفواكه؟

– توصي وزارة الصحة بتنظيف الخضر والفواكه بالماء الدافئ قبل تقشيرها، كما يمكن تنظيف بعض الخضر والفواكه (من قبيل البطاطس والخوخ والجزر والتفاح) بواسطة فرشة أسنان.

وبعد الغسل الأولي بالماء يجب المرور إلى الغسل بالماء والخل لإزالة جميع العناصر التي لا ترى بالعين المجردة.

وتذكروا أن تمزجوا الماء والخل جيدا، وترك الخضر والفواكه في المحلول لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك غسلها بالماء. ويمكن لهذه الطريقة أن تقضي على 98 في المائة من البكتيريا.

ويساهم الماء المالح وبيكاربونات الصوديوم في التخلص من البقايا والأوساخ بطريقة ناجعة.

-بعض الخلطات الناجعة الأخرى:

– ملعقة كبيرة من عصير الحامض، وملعقتان كبيرتان من بيكاربونات الصوديوم وكأس واحد من الماء.

– ملعقة كبيرة من عصير الحامض، وملعقتان من خل التفاح وكأس واحد من الماء.

وماذا عن الخبز؟

يتم طهي الخبز على درجة مرتفعة من الحرارة، مما يقضي على الفيروسات، لذلك لا داعي إلى إعادة تسخينه. * هل يمكننا الإصابة بالفيروس بتناول مادة غذائية ملوثة؟

بحسب الوكالة الوطنية الفرنسية لسلامة الأغذية والبيئة والصحة المهنية “لا توجد بيانات علمية تشير إلى أن الفيروس يمكن أن يصيبنا من خلال الجهاز الهضمي. ورغم ذلك، لا يمكن استبعاد إمكانية إصابة الجهاز التنفسي عند مضغ طعام ملوث”. ومع ذلك، يجب على الشخص المريض عدم التعامل مع المواد الغذائية أو الطهي للآخرين.

وماذا عن النقود المعدنية والأوراق البنكية؟

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن خطر الإصابة عن طريق لمس النقود المعدنية والأوراق البنكية موجود لكنه ضعيف جدا. لأن نظافة جيدة لليدين، بالغسل المتكرر بالماء والصابون أو بمطهر كحولي، تمثل حماية كافية.