إيران … ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أربع وفيات من بين 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 19 حالة وعدد الإصابات به إلى 139.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهان بور، في بيان على التلفزيون الرسمي، إن 19 شخصا إجمالا لقوا حتفهم وأصيب 139 بفيروس كورونا المستجد. وكان مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية أعلن، الأسبوع الماضي، تسجيل حالتي إصابة بالفيروس في البلاد، للمرة الأولى، علقت على إثرها عدة بلدان بينها تركيا وأفغانستان الرحلات من وإلى إيران، كتدبير وقائي.

وظهر فيروس كورونا المستجد في الصين، لأول مرة في 12 دجنبر 2019 بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف شهر يناير الماضي.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي هذا الفيروس الذي انتشر في عدة بلدان.