متجر تطبيقات “هواوي” في المغرب

بعد تجريبه في السوق الصينية، وفي غيرها من الأسواق العالمية الأخرى، أصبح نظام التشغيل الجديد ل”هواوي»، متوفرا، للمرة الأولى في المغرب أيضا، في جميع الهواتف الذكية للعلامة الصينية، إلى جانب النظامين الأمريكيين “أندرويد» و»آي أو أس»، وهو النظام الذي يمكن استعماله أيضا في هواتف أخرى، لا تنتمي بالضرورة إلى العلامة، حسب ما أكده ياسين خباز، مسؤول التواصل ب”هواوي المغرب”، خلال مائدة مستديرة نظمت أخيرا في البيضاء. وتوفر العلامة، التي تحتل الرتبة الثانية عالميا في مبيعات الهواتف الذكية، لمستخدميها في المغرب، متجرها الخاص للتطبيقات، الذي عرف نجاحا في الصين ومختلف أنحاء العالم منذ إطلاقه في 2018، واستطاع أن يصل عدد مستعمليه، خلال سنتين، إلى 400 مليون شخص نشيط عبر جميع أنحاء العالم، قاموا بأكثر من 370 مليار عملية تحميل من المتجر.

وللاستفادة من متجر التطبيقات، يكفي التسجيل مباشرة على المنصة من خلال إدخال اسم المستخدم الذي تعتمده في هاتفك أو تسجيل الدخول عبر التخزين السحابي في حالة تغيير الهاتف إلى طراز جديد من هواتف “هواوي»، من أجل العثور على كل التطبيقات التي كنت تشغل بها في هاتفك السابق.

وسيكون المتجر الجديد متوفرا ابتداء من نهاية فبراير الجاري، بمناسبة إطلاق “هواوي» هاتفها الجديد «y7p»، في الأسواق المغربية بسعر لن يتجاوز 2500 درهم، وهو أول هاتف ذكي مجهز حصريا بالتطبيقات الجديدة للعلامة، والذي يضم جميع الميزات المذهلة لنظام الاتصال البيئي الخاص بخدمات «هواوي» المحمولة، أولها متجر «هواوي» للتطبيقات وحساب “أي دي» والتخزين السحابي وثيمات «هواوي» و»تطبيق فيديوات هواوي» و»هواوي موسيقى»، إضافة إلى مجموعة أخرى من الخدمات الذكية الأكثر تطورا وسرعة وشفافية.