بوابة للترويج لجهة سوس ماسة

أطلق المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، المنصة الرقمية والتطبيق المحمول لبوابة “كلنا سوس ماسة” التي تضع المواطن ومغاربة العالم في قلب الإستراتيجية السياحية، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه. ويتعلق الأمر بمنصة رقمية تفاعلية جديدة، تعتمد على نهج مبتكر يهدف إلى المساهمة في الترويج للسياحة بجهة سوس ماسة عن طريق إشراك السكان، ودعوتهم ليكونوا خير سفراء للمدينة والجهة، عبر نشر ومواكبة آخر المستجدات السياحية والفنية والثقافية والرياضية في الجهة، والاستفادة من نصائح شبكة من المقاولين ورواد الأعمال ومساندة مجموعة من المتطوعين والمواطنين بالجهة، لتطوير أفكارهم الطموحة والمبتكرة.

وتهدف المنصة، حسب البلاغ نفسه، إلى المساهمة في إنشاء وتبادل المحتوى السياحي وتطوير شبكة من المتطوعين وتشجيع الاستثمار من خلال تشارك الأفكار المبتكرة لصالح قطاع السياحة في المنطقة والتعريف بالمؤهلات، التي تزخر بها سوس ماسة باعتبارها قطبا سياحيا واقتصاديا مهما، إضافة إلى خلق ديناميكية حول الترويج للسياحة والاستثمار.

وتقدم منصة “كلنا سوس ماسة” نهجا مبتكرا من خلال إشراك عشاق منطقة سوس ماسة (السكان المحليون، الأصدقاء، المقيمون، السياح، الشخصيات العامة) الذين يمكن أن يشكلوا فاعلين مهمين للترويج السياحي للوجهة، من خلال علاقاتهم وأفكارهم ومساهماتهم وإبراز مهاراتهم ومقترحاتهم. وتم إطلاق إستراتيجية تواصلية بشكل تدريجي، من أجل تغطية شاملة للمنصة الرقمية الجديدة، خاصة من خلال تحضير مواد تعريفية، منها فيديوهات تفسر مختلف الموضوعات، التي تم تسليط الضوء عليها (المواقع التراثية والسياحية، ريادة الأعمال والعمل التطوعي، فكرة مبتكرة، …).

وموازاة مع ذلك، سيتم استخدام العديد من الوسائل للترويج للمنصة (لوحات إشهارية، شبكات التواصل الاجتماعي، وإنتاج المحتوى، وما إلى ذلك)، بهدف تعبئة عدد كبير من السفراء وتوسيع شبكة الأعضاء على المنصة، حسب البلاغ.