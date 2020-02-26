السلامة على رأس أولويات “هيتش”

جعلت شركة “هيتش”، أول تطبيق قانوني خاص بالنقل العام في المغرب، من السلامة الطرقية أولى أولوياتها، من خلال اختيار السائقين الذين يتم فرزهم بعناية فائقة، بفضل ترخيص رسمي وقانوني مع فحص خلفية مستمر لسوابقهم، لتكون بذلك المنصة الوحيدة في المغرب التي تعمل مع سيارات الأجرة المعتمدة فقط، حسب ما جاء في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.

ويخضع جميع سائقي سيارة الأجرة التابعين ل”هيتش” إلى مجموعة من الاختبارات والتكوينات قبل الشروع في نقل الزبائن عن طريق التطبيق، أهمها إحساسهم بالمسؤولية أثناء القيادة ونظافة سيارات الأجرة الخاصة بهم وحسن تعاملهم مع الزبائن واحترامهم القانون ومعايير السلامة وجودة خدماتهم.

ويضمن التطبيق نفسه، حسب البلاغ، أقصى درجات السلامة لمستخدميه، من خلال منحهم الولوج إلى مجموعة كاملة من أدوات وتقنيات الوقاية من الحوادث. إضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي تطبيق “هيتش”، معرفة اسم السائق الذي أتى لإيصالهم، كما يمكنهم معرفة بيانات سياراته بسهولة عن طريق النقر على زر كل مرة يقومون فيها باستعمال التطبيق، إذ يحصلون على معلومات أكيدة تلغي احتمال انتحال صفة سائق سيارة الأجرة من قبل شخص غريب. كما يعتبر “هيتش” التطبيق الوحيد الذي يمكن الركاب من استعادة أغراضهم المنسية داخل سيارة الأجرة، إذ يمكن لفريق الدعم الخاص بالشركة، والذي يتم تدريبه خصيصا لتقديم الدعم في حالات الطوارئ الأمنية، الوصول إلى السائق في أي وقت واستعادة ممتلكات المستخدم المنسية داخل سيارة الأجرة. كما تم إدماج وظائف أخرى في التطبيق لتمكين المستخدمين من مشاركة موقع “جي بي إس” الخاص بهم مع أقاربهم أو تقديم شكاوى في حالة وقوع حادث.

وتأسست شركة “هيتش” الفرنسية في أبريل 2013 من قبل تيدي بيليرين وماثيو جاكوب، وهي شركة مشهورة عالميا بتطبيقها المحمول الذي يحدد مواقع الركاب والسائقين ويربط بينهم بشكل آني في العديد من البلدان مثل فرنسا والسويد وبلجيكا وإيطاليا. وقد بدأت نشاطها بالمغرب في البيضاء في 2017.