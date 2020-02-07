4 طرق لإزالة رائحة الثوم من الفم

يساعد شرب الخل المخفف بالماء، على التخلص من رائحة الثوم، لاحتوائه على مادة البكتين، والتي تعزز نمو البكتيريا الجيدة، واستخدامه غسولا للفم بعد وجبات الطعام. ومن بين الطرق التي تساعد على التخلص من رائحة الثوم في الفم، شرب الحليب بعد تناول وجبة تحتوي على الثوم، إذ يعمل على تخفيف مادة الكبريت الموجودة بالثوم، علما أن بعض الدراسات أثبتت أن استهلاك الحليب كامل الدسم أفضل من اختيار الحليب خالي الدسم. وينصح أيضا، بشرب عصير الليمون بعد تناول وجبة تحتوي على الثوم، الأمر الذي يساعد على التخلص من رائحة النفس الكريهة، ويبعد رائحة الثوم، والشيء ذاته بالنسبة إلى أوراق البقدونس الطازج التي تخفي رائحة الثوم وتمنح الفم النظافة والانتعاش.

إ. ر