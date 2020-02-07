الموت يختطف لطفي

غيب الموت النجمة المصرية نادية لطفي، صباح أول أمس (الثلاثاء) عن عمر ناهز 83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ودخلت نادية لطفي، وهي إحدى أهم نجمات الجيل الذهبي في السينما المصرية في غيبوبة الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، إذ عانت ضيقا في التنفس منذ فترة، ودخلت بعدها العناية المركزة.

وكان أول ظهور سينمائي لبولا شفيق، الشهيرة بـ”نادية لطفي”، في فيلم “سلطان” أمام الممثل الراحل فريد شوقي، من إنتاج 1958، وقبل أن تشارك في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها “الخطايا” و”للرجال فقط” و”الناصر صلاح الدين” و”السمان والخريف” و”قصر الشوق”، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل “ناس ولاد ناس” في 1993.

واحتفلت نادية لطفي بعيد ميلادها في 3 يناير الماضي، وقد ظهرت قبل أيام من وفاتها في مقطع مصور نعت فيه النجمة الراحلة ماجدة الصباحي، التي وافتها المنية قبل أسابيع. وأعربت نادية لطفي وقتها عن حزنها الشديد، بعد تلقيها خبر وفاة ماجدة الصباحي، معربة عن صدمتها الكبيرة من الخبر المؤلم.

ع . م