نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية ما ستسفر عنه نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقرعة دور ال8 لبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها مساء اليوم الاربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، على مقربة من المقر الرئيسي للكاف.

تتواجد أكبر أندية شمال أفريقيا في قرعة هذا العام، كالفريقين البيضاويين الرجاء والوداد وكذا المصريين الأهلي والزمالك والثنائي التونسي الترجي الرياضي والنجم الساحلي.

وتغيب الأندية الجزائرية عن هذا الحفل بعدما ودع اتحاد العاصمة دور المجموعات من المجموعة الثالثة التي ضمت الوداد البيضاوي وصنداونز وبيترو أتلتيكو، الامر نفسه يخص شبيبة القبائل الذي ودع المجموعة الرابعة التي وصفت بمجموعة الموت حيث ضمت أندية الترجي التونسي والرجاء البيضاوي وفيتا كلوب الكونغولي.

ويشهد هذا الدور تواجد الزمالك للمرة الأولى منذ اعتماد النظام الجديد لدوري الأبطال سنة 2018.

كما يتواجد الرجاء البيضاوي في الأدوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 10 أعوام.

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نتائج قرعة كأس الفدرالية:

زناكو الزامبي *** بيراميدز المصري

النصر الليبي *** حسنية أكادير المغربي

المصري البورسعيدي *** نهضة بركان المغربي

إنييمبا النيجيري **** حوريا الغيني

نتائج قرعة دوري الأبطال:

الأهلي المصري *** صن داونز الجنوب إفريقي

الرجاء البيضاوي *** مازيمبي الكونغولي

الزمالك المصري *** الترجي التونسي

الوداد البيضاوي *** النجم الساحلي التونسي