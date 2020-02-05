أمن المحمدية في نهائي دوري الأمن للموسم الثاني

بمناسبة الذكرى 64 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تأهل فريق كرة القدم داخل القاعة التابع لمنطقة أمن المحمدية، للمرة الثانية، للمباراة النهائية، للدوري المنظم لهذه المناسبة.

وتفوق فريق أمن المحمدية، على الفريق التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخمسة أهداف لهدفين، ليضمن وصوله للنهائي للثاني مرة.

وتقام المباراة النهائية بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، بعد غد (الجمعة)، على الساعة الثالثة بعد الزوال.