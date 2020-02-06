مع كوتش …  كيفية التعامل مع الحزن

قالت الكوتش حنان أوبيضار، إن مشاعر الحزن، إيجابية في بعض الحالات، سيما إذا خاض الشخص، تجاربة سلبية أو فاشلة. وأوضحت أوبيضار في حديثها مع “الصباح”، أن الحزن في هذه الحالة، جزء او مرحلة من مراحل “الحداد”، التي تساعد على خلق التوازن في المشاعر، إلا أنه قد يتحول إلى مشاعر سلبية، إذا استمر مدة طويلة.

وكشفت أوبيضار، أن الاستمرار في الحزن، والفشل في التخلص من هذه المشاعر، قد يترتب عنه الدخول في دوامة من الكآبة، التي تقلب حياة الشخص رأسا على عقب، وتؤثر سلبا على نمط العيش، وتجعل الشخص يفضل العزلة وعدم الاختلاط بالناس، إلى درجة التفكير في الانتحار .

وعن كيفية التعامل مع مشاعر الحزن، شددت الكوتش أوبيضار على ضرورة تجنب الوصول إلى مرحلة الكآبة، بالاعتماد على ثلاث مراحل، أولاها ملء أوقات الفراغ بأشياء مفيدة، وربط علاقات جديدة، او القيام بأشياء يجد الشخص فيها راحته أكثر وتسعده.

وبالنسبة إلى المرحلة الثانية، فيتعلق الأمر، حسب ما أكدته أوبيضار، بتغيير طريقة التفكير، وجعلها إيجابية أكثر “من المهم تجنب التطرق إلى مواضيع كانت السبب في الشعور بالحزن، مع الحرص على الحديث عن الأشياء الإيجابية، من أجل الخروج من دائر التفكير السلبي”. وشددت الكوتش، على ضرورة البحث عن الأشياء التي تفرح الشخص، مثلا اللعب مع الأطفال أو مشاهدة فيلم سينمائي، وهو الأمر الذي يساعد في التعود على المشاعر الإيجابية.

إ.ر

