الزي الأفغاني في دورة جماعة احرارة

أثار حضور مستشارة بالزي الأفغاني بالجماعة الترابية لاحرارة بإقليم آسفي، خلال دورة فبراير العادية، المخصصة لدراسة مجموعة من النقط من بينها برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2019، المنعقدة أول أمس (الاثنين)، بقاعة الاجتماعات بالجماعة ذاتها، العديد من علامات الاستغراب من طرف بعض المتتبعين للشأن المحلي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن العضو المذكور لم تخلع النقاب عن وجهها للتأكد من هويتها، وما إذا كانت فعلا منتخبة أم انتحلت صفتها، علما أنه لم يسبق لأي عضو من أعضاء الجماعة الترابية لاحرارة أن حضرت بالزي الأفغاني الذي يحجب كافة ملامحها باستثناء العينين، في وقت لم تبادر السلطات المحلية في شخص قائد قيادة احرارة للتأكد من هوية العضو المذكورة، خصوصا أن جماعة احرارة تعيش على إيقاع صراعات بين مكونات المجلس والتي وصلت لردهات المحاكم، بعد أن أبان عامل إقليم آسفي فشله في تدبير الصراع القائم بين المحسوبين على الأغلبية والمعارضة، والذي رهن مصالح سكان الجماعة.

وعرفت الدورة العادية لجماعة احرارة، العديد من الانفلاتات، خصوصا بعدما أقدم عضو بالجماعة ذاتها وبرلماني سابق، على حجز هاتف أحد المدونين، أمام أعين السلطة المحلية، بدعوى أنه لا يحق له القيام بالتصوير، إذ لم يجد القائد ذاته سوى التوسل للبرلماني السابق لإرجاع الهاتف للعضو المذكور.

وكانت دورات سابقة لجماعة احرارة قد انتهت بين مخافر الدرك الملكي ومصلحة المستعجلات، بعد تبادل الضرب والجرح بين أعضاء الجماعة ذاتها.

محمد العوال (آسفي)