أزمة مالية تحاصر الحركة

استغربت مصادر حركية للوضعية التي آل إليها الحزب، بسبب حالة الجمود التي تعانيها أغلب مؤسسات وقطاعات الحزب، والتي انتقلت إلى جهاز المكتب السياسي، من خلال طلبات التجميد المتتالية من قبل قياديين، سبق لهم الاستوزار باسم الحركة.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى القيادة، بشأن الوضعية التنظيمية للحزب، يضيف مصدر حركي، فضل عدم ذكر اسمه، لم تلق دعوات المؤتمر الاستثنائي أي تجاوب من قبل الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، بل إن المكتب السياسي نفسه لم يلتئم منذ مدة، كما أن المجلس الوطني، الذي يعتبر برلمان الحزب لم يجتمع هو الآخر منذ دجنبر 2018، وهي الوضعية التي عمقت العديد من المشاكل في المناطق والفروع، خاصة في تدبير الانتخابات الجزئية، وفي التعاطي مع الخرجات الإعلامية لأعضاء من المكتب السياسي، دون كشف هويتهم، والتي يوجهون فيها سهام النقد إلى الأمانة العامة، بل والدعوة إلى مؤتمر استثنائي.

وكشفت مصادر «الصباح» أن الأمين العام مازال يتردد في الدعوة إلى اجتماع المكتب السياسي، خاصة أمام مطالب التجميد التي أشهرها أوزين والحيطي، وحالة الغضب التي يعيشها عدد من المنتخبين سواء البرلمانيين أو الجماعيين.

ومن تداعيات الأزمة التي بات يعرفها البيت الحركي، تفاقم الوضعية المالية التي يعيشها إعلام الحزب، إذ وصل الأمر إلى وقف صرف أجور العاملين في يومية الحركة منذ أشهر، وتم أخيرا صرف أجور شهرين، من أصل أربعة أشهر، فيما تنتظر إدارة الجريدة التوصل بالدعم العمومي، والذي لا يتجاوز، حسب مصدر «الصباح» 120 مليون سنتيم، أمام ضعف المبيعات وتراجع الإشهار وتأخر مداخيل الإعلانات الإدارية، وارتفاع كلفة الأجور التي تهم العاملين في المطبعة والإدارة إلى جانب الصحافيين.

وعوض التعجيل بجمع المجلس الوطني لمناقشة الأوضاع التنظيمية والسياسية بالحزب، يقول المصدر الحركي، يصر سعيد أمسكان، رئيس المجلس الوطني هو الآخر على الهروب إلى الأمام، بالرد على المطالبين بمؤتمر استثنائي، معتبرا دعواتهم مجرد كلام مجاني، مشيرا إلى أن تغيير الأمين العام، يتم عبر سبيلين، لا ثالث لهما، إما أن يطلب شخصيا عقد مؤتمر استثنائي، أو يرفع ثلثا أعضاء المجلس الوطني طلبهم إلى رئيسه، وفق النظام الأساسي للحزب.

ب. ب