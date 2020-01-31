اعتقال مهرب 3260 ״قرقوبية״

اعتقلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، عشرينيا للاشتباه في حيازته مخدرات ومؤثرات عقلية والاتجار، في ثاني أهم عملية في أقل من أسبوع بعد اعتقال ثلاثينيين لهما سوابق، حاولا تهريب 520 كيلوغراما من الشيرا خبآها بإحكام في هيكل شاحنة متوسط قادمة من نواحي تاونات.

وأوقف المشتبه فيه الجديد في نقطة للمراقبة المرورية بمدخل المدينة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي)، على غرار المتهمين السابقين اللذين حجزت لديهما 21 ألف درهم، يرجح أن تكون من عائدات تجارة المخدرات، قبل إحالة الجميع على النيابة العامة المختصة بابتدائية فاس. وحجزت مصالح الأمن لدى المتهم البالغ من العمر 25 سنة، 3260 قرصا مخدرا بينها 3080 من نوع إكستازي و180 مخدرا طبيا نوع “ريفوتريل”، اقتناها من طنجة مصدر أغلبها كميات هذه المواد المحجوزة، وهربها على متن سيارة خفيفة حجزت ووضعت بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث الذي فتح معه لمعرفة مصدرها ووجهتها.

حميد الأبيض (فاس)