حجز مائتي كيلوغرام من الكيف باليوسفية

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، مطلع الأسبوع الجاري، من حجز كمية كبيرة من مخدر القنب الهندي “الكيف”، كانت مخبأة لدى أحد التجار بالجامعة القروية أجدور.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن دورية من الدرك الملكي توصلت بمعلومات تفيد وجود حوالي مائتي كيلوغرام من مخدر القنب الهندي معبأة في ستة أكياس ومخبأة في بئر بدوار المهادي التابع للجماعة الترابية أجدور بإقليم اليوسفية، وبعد الانتقال إلى المكان ضبطت تلك الكمية من المخدرات ولم تتمكن من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في هذه القضية. وتابعت المصادر أن كمية المخدرات كانت مهيأة للبيع للمستهلكين في المنطقة وبعض الدواوير القريبة.

وأفادت المصادر أن المزود الرئيسي لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة مستعملا دراجة نارية، وتابعت أنه من ذوي السوابق العدلية وموضوع عدد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني تتعلق في غالبها بالاتجار وترويج المخدرات.

حسن الرفيق (آسفي)