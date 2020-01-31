نشطاء أمازيغ يطرقون أبواب الأحزاب

قررت فعاليات تنشط في الحركة الأمازيغية البحث عن أفق للعمل السياسي، بعد تعثر مشاريع تأسيس أحزاب أمازيغية، مثل تامونت والحزب الديمقراطي الأمازيغي، والصعوبات التي واجهت في المهد مشروع حزب التغيير الديمقراطي.

وأوضح الحسين أبليح، الإطار بوزارة التربية الوطنية، والناشط الأمازيغي، أن المبادرة الجديدة ليست تنظيما ولا إطارا مهيكلا، بل مبادرة مفتوحة انطلق العمل في بلورتها منذ سنة تقريبا، وهي عبارة عن ائتلاف يضم نشطاء أمازيغ من تجارب مختلفة من الريف إلى كلميم، هدفها توفير أرضية، من أجل الدفع في اتجاه المشاركة السياسية.

وأكد أبليح في حديث مع «الصباح»، أن «جبهة العمل السياسي الأمازيغي»، تضم من بين المبادرين إلى تأسيسها نشطاء سابقين في الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، وآخرين من حزب التغيير الديمقراطي، ووجوها جديدة من نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية، لم يسبق لهم أن انخرطوا في تجارب سياسية أو حزبية.

وأوضح الناشط الأمازيغي أن تعثر المشاريع السياسية، هو ما دفعهم إلى اختيار مبادرة الجبهة، بحثا عن شروط المشاركة في العمل السياسي من خلال الأحزاب الموجودة في الساحة، انطلاقا من تفاوض حول سبل المشاركة، ومناقشة التصور، الذي يدافع عنه أعضاء الجبهة، مشيرا إلى أن العرض مفتوح للنقاش أمام جميع الأحزاب التي ترى نفسها معنية بالقضية الأمازيغية.

برحو بوزياني