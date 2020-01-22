“فورمولا إي” تفتتح دورتها الرابعة

تفتتح سباقات “أي بي بي فورمولا إي”، للسيارات الكهربائية، في 29 فبراير المقبل، دورتها الرابعة بمراكش، على مضمار السباق العالمي مولاي الحسن، وهي السباقات التي ستتنافس فيها 24 سيارة لأول مرة في مراكش من طرازات مختلفة مثل “مرسديس بنز” و”تاغ هوير” و”بورش”، ويشارك فيها نجوم وأبطال وسائقون معروفون عالميا، من بينهم فيليبي ماسا ونيلسون بيكيت جونيور وجون إريك فيرن…

وسيكون بإمكان جميع أفراد العائلة الاستمتاع طيلة يوم كامل بتجارب وأنشطة ممتعة، بتذاكر ثمنها ابتداء من 50 درهم، (الأطفال مجانا)، تمكنهم من حضور الكثير من الأحداث والفعاليات، التي ستدور داخل الحلبة و خارجها، حيث تمنح للمشجعين في قرية أليانز- إي، فرصة مقابلة السائقين المفضلين لديهم في جلسة التوقيع والتقاط الصور الشخصية قبل السباق، إضافة إلى اختبار مهاراتهم في السباق باستخدام أجهزة المحاكاة، إذ يحصل المتنافسون الذين تمكنوا من تسجيل أسرع وقت على أجهزة محاكاة السباق بمنطقة الألعاب، على فرصة المشاركة في نسخة افتراضية من مضمار سباق “الفورمولا إي”، ضد السائقين المحترفين.

وتمكن جيروم دي أمبروسيو، من فريق ماهيندرا ريسينغ، من الفوز النسخة الماضية، بطريقة دراماتيكية في آخر لفة قبل خط النهاية، بعد دخول سيارة السلامة إلى الحلبة إثر الاصطدام الذي حدث بين سائقي فريق بي أم دبليو آي أندريتي موتورسبورت أنطونيو فيليكس دا كوستا وألكسندر سيمز.