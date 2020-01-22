“فوريفر برايت” الثاني عالميا

صنف موقع “تريندرر”، المتخصص في عرض قوائم الصدارة العالمية في مختلف المجالات، هلام “فوريفر برايت”، لتنظيف الأسنان، في الرتبة الثانية عالميا، ليحقق بذلك رتبة متقدمة في التصنيفات العالمية، باعتباره واحدا من بين أحسن المنتجات في مختلف بقاع العالم.

وحصل المنتوج، الذي يعتبر واحدا من بين المنتجات الأكثر مبيعا في أسواق المغرب، على هذه الرتبة، لأنه، حسب بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، “بدون فليور وغير كاشط، ويضم مكونات تعمل على حماية اللثة بشكل أكثر فعالية مع إحياء تبييض الأسنان”.

ويوفر “فوريفر برايت”، حسب البلاغ نفسه، انتعاشة طبيعية بفضل تركيبته الاستثنائية من “الكلوروفيل” وخلوه من “المنثول”، وبفضل تركيبته المبنية على صمغ النحل “البروبوليس” والصبار، اللذين يساعدان في الحفاظ على نظافة الفم بشكل يومي بفضل عمل ثلاثي متكامل يتمثل في قدرته الفعالة على التنظيف والتطهير وحماية اللثة، إلى جانب التخفيف من آلام الفم.

ويلعب المنتوج دورا هاما في إنعاش “مينا” الأسنان وتخفيف التهاب الغشاء المغاطي للفم وتهدئة اللثة الملتهبة، كما أنه يتميز برائحة “كروروفيل” الخفيفة التي تساعد في الحفاظ على أنفاس منعشة طوال اليوم.