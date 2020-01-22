ارتفاع مبيعات “هواوي”

حطمت مجموعة “هواوي” لأعمال المستهلكين عددا من الأرقام القياسية التي تميزت بها نهاية 2019. وسجلت الشركة الصينية ارتفاعا نسبته زائد 178 في المائة في المبيعات مقارنة ب 2018، بفضل نجاح مختلف سلسلات العلامة التجارية، سواء تعلق الأمر بسلسلة هواتف “بي” أو “بي 30 برو” أو “بي 30” أو “بي 30 ليت”، حسب ما أكده بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه.

وحققت “هواوي” نجاحا ساحقا في مبيعات سلسلة “واي” الشهيرة بنسبة زائد 205 في المائة. وهي السلسلة المزودة بشاشة العرض الكاملة والتي تتوفر على كاميرات عالية الجودة والدقة.

ومن أبرز النتائج الجيدة التي حققتها الشركة في 2019، ارتفاع مبيعات سلسلة هواتف “ميدل أند” بنسبة زائد 163 في المائة، وهي هواتف ذكية يتراوح سعرها بين 2500 درهم و6000.

وبعد النجاح على المستوى التجاري الذي ميز السنة الماضية، حسب البلاغ، تضع “هواوي” نصب عينيها أهدافا جديدة خلال 2020، من خلال إطلاق هاتف ذكي استثنائي “نوفا 5 تي” الذي يُعد هاتفا رائدا يتجاوز حدود التصميم والدقة بسعر 4299 درهما وتقديم العديد من الأكسسوارات مثل سماعات “فري ليس” اللاسلكية وسماعات “فري بودز” و”فري بودز ليت” والميزان الإلكتروني ومكبر صوت صغير الحجم.

وتعتبر مجموعة “هواوي” لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة “هواوي”، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

واحتلت “هواوي” في 2019، الرتبة 47 من بين أفضل 100 علامة تجارية في العالم، حسب تصنيف براندز، كما احتلت الرتبة 79 في تصنيفات “فوربس وورلد”، واحتلت الرتبة 25 من بين أفضل 500 علامة تجارية في “براند فاينانس غلوبال” 2018.