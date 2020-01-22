بريد

أصدر “بريد المغرب” طابعا بريديا جديدا حول موضوع “بريد المغرب، مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية”. وهو الإصدار الذي يأتي لإغناء التراث الطوابعي المخصص للأحداث البارزة التي عرفتها المجموعة، خاصة المتعلقة بالرقمنة.

ويعتبر “بريد المغرب” المتعهد الوحيد لخدمة المصادقة الإلكترونية المرخص له من الدولة منذ 2011، وهو ما يجعل من المجموعة طرفا موثوقا به في الاقتصاد الرقمي الوطني والمؤسسة المفوضة لإصدار شهادات توقيع إلكترونية آمنة، بفضل خدمة “بريد التوقيع الإلكتروني”.

كنزي

حصل فندق “كنزي سيدي معروف”، على نقطة امتياز بلغت 8.4 من 10 في تقييم موقع “بوكينغ”، ل2019، بفضل الآراء الجيدة ومستوى الرضى الذي عبر عنه الزائرون للفندق، في الموقع الذي يمكن زبناء الفنادق من تقييم إقامتهم بأحد المؤسسات الفندقية، بمنح نقطة شاملة من 1 إلى 10، كما ينشر تعليقات الزائرين حول مستوى الخدمة ونوعية التجربة، وهو ما يمكن القائمين على الفندق من تطوير وتجويد خدماتهم بناء على آراء الزبناء.

إيكيا

سحبت “إيكيا”، من السوق، كوب السفر “ترولي جيتيفيس”، الذي بدأ تسويقه في أكتوبر الماضي، بسبب عدم مطابقته لمعايير الجودة التي تعمل بها العلامة. ونصحت، في بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، زبناءها الذين سبق أن اشتروه، تحت علامة “صنع في الهند”، بالتوقف عن استعماله بعد ما بينت الاختبارات احتواءه على نسبة من المواد الكيميائية تتجاوز الحد المسموح به قانونيا، وبإعادته واسترداد ثمنه كاملا، دون الحاجة إلى إثبات فاتورة الشراء، بعد تواصلهم بقسم خدمة الزبناء.