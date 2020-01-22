الزاوي: استهلاكنا يجب أن يكون واعيا

الصيدلانية الزاوي حذرت من تناول الفواكه في غير موسمها وتفادي المعلبات ومنتجات الغسيل و”الشامبوان”

حذرت عائشة الزاوي، صيدلانية، من استهلاك المواد المعلبة، مثل الذرة والسردين والتونة والجلبان، لأن المواد الحافظة التي تستعمل فيها، رغم أنها تمنع انتشار الميكروبات والفطريات، مضرة بالصحة، ونصحت بتعويضها بالمنتوجات الطبيعية البديلة، سواء من الخضر أو الأسماك، أو غيرها، الموجودة بوفرة في الأسواق، مؤكدة أن المواد الغذائية المصنعة تكون سهلة التحضير، لكن من أجل الحفاظ عليها لمدة أطول، تستعمل الشركات المصنعة مواد تكميلية مثل المواد الحافظة والملوّنات والنكهات، التي تجعلها شهية مثيرة لاهتمام المستهلك، خاصة الأطفال.

كما نصحت بتفادي استهلاك بعض الفواكه، في غير موسمها، لأن طريقة نموها يكون مشكوكا في أمرها، وأوصت بضرورة غسل الخضر والفواكه جيدا، بالماء و”بيكاربونات الصوديوم” أو بالماء والخل الأبيض من أجل إزالة بقايا المبيدات والأسمدة التي تظل عالقة بها.

وأثنت الزاوي، في ندوة صحافية نظمتها أخيرا بالبيضاء، على أهمية تناول أكياس الشاي (تيزان)، وغيرها من المواد العشبية، لكن بجرعات قليلة، مثل القرفة، التي وصفتها بأنها ساحرة ومفيدة لحل العديد من المشاكل الصحية، محذرة من الإكثار منها لمضاعفاتها وتأثيرها على الكبد. وقالت “الكمية والجرعة المناسبة مهمة جدا في تناول هذه المنتجات، إضافة إلى الطريقة التي تم الاحتفاظ بها بالنبتة وطريقة قطفها أيضا”.

ودعت الزاوي، خلال الندوة نفسها، إلى تجنب أكل الأغذية المقلية، وقالت إن من الأفضل شواءها، لأنها طريقة صحية أكثر، كما دعت إلى استعمال “الزيت البلدية” في الطبخ بدل الرومية”، ونصحت بتجنب الأكلات السريعة (الفاست فود) و”الشيبس” و”الصودا” والمواد الغذائية الملونة مثل “الياغورت” والمثلجات والسكاكر، لأنها سامة ومليئة بالمواد الكيميائية، وتتسبب في العديد من الأمراض مثل السكري والسرطان وتخل بالتوازن الهرموني داخل الجسم. وشجعت على استعمال المكملات الغذائية الطبيعية، بدل الاصطناعية، رغم غلائها، مشيرة إلى أن “فيتامين سي” طبيعي مثلا يصل ثمنه إلى 800 درهم، في حين لا يتجاوز ثمن الاصطناعي الذي يباع في الصيدليات 20 درهما، وهو الفارق الذي يعني الكثير بالنسبة إلى الجودة. وقالت: “يبيعونكم أشياء لا قيمة ولا فائدة صحية لها”.

ونصحت الزاوي، التي تمارس مهنة الصيدلة منذ 28 سنة، بشرب الكثير من المياه، لأنها مفيدة للجسم والبشرة، وممارسة الأنشطة الرياضية لأنها مهمة لصحة العقل وتحمي من “الستريس”، الذي يؤذي الجسم ويتسبب له في العديد من الأمراض.

صبغات و”كيراتين” الشعر مدمرة

من جهة أخرى، حذرت الزاوي من استعمال منتوجات الغسيل والمبيدات بطريقة عشوائية، ومن الإكثار من الاستحمام ب”الشامبو” و”الجيل”.

فخلف رائحتها الزكية والعطرة، تقف الكثير من المواد الكيميائية، وتجنب “الشامبوهات” المصنوعة من “السولفات”، وهي مادة تمكن من غسل الشعر جيدا، لكنها تسبب الحساسية والحكة، كما شددت على ضرورة الاستغناء عن منتوجات صباغة الشعر، خاصة المصنوعة من الأمونياك و”البي بي دي” وعدد من المواد الأخرى الكيميائية، التي تغلق المسام وتقتل طبيعة الشعر، وحذرت كثيرا من “الكيراتين” و”البوتوكس” و”التانينو”، المستعملة في ترطيب الشعر لأنها مدمرة، ونصحت بتفادي المواد المصنوعة من بعض المواد الخطيرة مثل الريسورسينول والبارافينيل والنفتول، والموجودة في العديد من مستحضرات التجميل والعناية.

وأوضحت الزاوي قائلة “لا أريد من خلال هذه التحذيرات وضع المستهلكين في حالة إنذار أو استنفار، خاصة أن العديد من هذه المنتوجات مهمة جدا بالنسبة إليهم ويستعملونها في حياتهم اليومية منذ سنوات طويلة، بل أدعو فقط إلى التقليل منها وتفادي السامة جدا منها، واستهلاكها عن وعي ومعرفة، مع العلم أن لوبيات هذه الصناعات قوية جدا، ولن تسمح بسهولة بمقاطعتها. أريد فقط أن نربي أنفسنا على كيفية الاستهلاك”.