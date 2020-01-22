“رضات الوالدين” على “الأولى”

سيكون مشاهدو قناة “الأولى”، اليوم (الثلاثاء)، على موعد مع شريط تلفزيوني يحمل عنوان “رضات الوالدين”.

ويجمع العمل نخبة من الممثلين المغاربة، من بينهم صلاح الدين بنموسى ونعيمة المشرقي، وياسين أحجام وحنان الإبراهيمي، إلى جانب هشام الوالي وثريا العلوي، وهشام بهلول وكليلة بونعيلات.

ويعد الفيلم التلفزيوني، من إنتاج “الأولى” وإخراج ابراهيم الشكيري، علما أن العمل يعالج موضوعا يهم الكثير من الأسر المغربية، ويتعلق الأمر بالبر بالوالدين.

واختارت القناة إعادة بث الفيلم، إذ سبق أن عرضته قبل سنوات، بعدما حظي بنسب مشاهدة مهمة، وأعتبر من الأعمال التي حظيت بالنجاح.

وفي سياق متصل، من المنتظر أن يعود الشكيري، إلى القاعات السينمائية، بفيلم جديد، يجمع مجموعة من الممثلين، لم يكشف عن تفاصيله. ويتوقع أن يشارك الشكيري، بفيلمه، قبل عرضه في القاعات، بعدد من المهرجانات الدولية.

إ. ر