300 طفل بكورال “أزهار الأندلس”

حط الرحال بالعرائش ويستعد للمشاركة في مهرجان فاس

يستعد كورال “أزهار الأندلس” للمشاركة ضمن تظاهرة فنية بالعرائش خلال رمضان المقبل بعدد قياسي يصل إلى 300 طفل من الذكور والإناث في حفل يعد الأول من نوعه بحاضرة “ليكسوس”.

وقال رشيد الودغيري، رئيس الكورال ومؤطره، إن المجموعة الصوتية تعكف حاليا على التداريب من أجل حفظ وضبط مجموعة من المقطوعات التراثية التي تترجم التقارب بين طرب الآلة والموروث الغنائي لمناطق شمال المغرب.

وأضاف الودغيري، في حديث مع “الصباح”، أن التداريب التي تجرى بالعرائش تعرف مشاركة تلاميذ وتلميذات مجموعة من المؤسسات التعليمية بالشمال والدار البيضاء، وفق منهجية خاصة في تلقين الأداء السليم للصنائع الأندلسية، ضمن مشروع عكف عليه منذ سنوات بتنسيق مع مؤسسات خاصة.

وأردف أنه بالمـوازاة مع التحضير للمشاركة في العرائش يستعد الكورال أيضا للمشاركة في الدورة 25 للمهرجان الوطني للموسيقى الأندلسية بفاس، بحضور أزيد من 70 طفلا من الذكور والإناث، وأن الاستعدادات جارية لتلقين الصنائع الأندلسية من المرتقب أن تؤدى خلال المهرجان الذي تحتضنه العاصمة العلمية خلال مارس المقبل.

واعتبر الودغيري أن مشاركة “كورال الأزهار” للمرة الأولى في مهرجان فاس للموسيقى الأندلسية يعد تتويجا لمسار المجموعة الصوتية، التي تشكلت عبر سنوات، واستطاعت انتزاع الاعتراف من قبل محترفي الآلة الأندلسية التي تعد فاس، معقلا تاريخيا لها، إلى جانب العديد من المراكز الحضرية العتيقة بالمغرب، التي عنيت بهذا الفن، وتكونت بها قاعدة عريضة من المتذوقين والخبراء فيه.

وكشف الودغيري، أن مشروع “كورال أزهار الأندلس” الذي بدأه منذ سنوات بتنسيق مع مجموعة مدارس مؤسسة لحلو الخاصة، يروم تكوين أطفال المدارس وتوطيد علاقتهم بالتراث الغنائي المغربي، عبر برنامج دقيق للتأطير خاضع للضوابط العلمية والتقنية.

وسبق للودغيري أن شارك بكورال مكون من 600 طفل من الذكـور والإناث في تجربة تعد الأولى من نوعها في المغرب والعالم العربي، وأعاد تقديم جزء منها مناسبات عديدة ومهرجانات كبرى.

وجدير بالإشارة إلى أن رشيد الودغيري من مواليد فاس، وبها درس الموسيقى والآلة الأندلسية خلال فترة الراحل عبد الكريم الرايس، كما تدرج في الإنشاد في عدد من الزوايا الصوفية وتمرس بأداء فن المديح والسماع، وتوج ضمن مسابقة للإنشاد والطبوع، إضافة إلى مشاركته منشدا وباحثا في أعمال وبرامج تلفزيونية.

عزيز المجدوب