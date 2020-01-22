سحب سيارات الجهويات

أكدت مصادر لـ “الصباح”، أن حوالي عشر محطات جهوية تابعة للإذاعة الوطنية، تم سحب سيارات الخدمة المخصصة لها، الأمر الذي أثار استياء كبيرا.

وأوضحــــت المصادر ذاتهـــا، أن إدارة الشركـــــة الوطنيــــة للإذاعــــة والتلفـــزيون توصلت ببعــض الشكايات، من قبــل رؤساء بعض المحطــــات الجهــــوية، بسبب سحب السيارات، إلـى جانـــب أنهـــا تضمنــت مطالبتهــــم بالتدخل بسبب مشاكـــل أخـــرى تعيـــش على إيقاعها.

وقالت المصــادر ذاتها إن قرار سحب سيارات المحطات الجهــويـــة أثار استيـــاء كبيرا، خاصــة أنها تستعمل في تنقـل الطاقــم الإذاعـــي من أجل إنجاز ربورتاجات أو برامج متعددة، خاصة في المناطق النائية وذات التضاريس الوعرة، بهدف التواصل وتحقيق القرب مع المستمعين.

ومن جهـــة أخرى، قـــالـت مصـادر أخـرى فــــي تصريـح ل”الصبــاح” إن السبــب وراء سحـــب سيــــارات الخدمــــة التابعـة للجهـويات، يتجلى فــي أنهــا كانت تستعمـــــل مـــن قبــل بعـــض المحطــات في التنقـــــلات الشخصية، بعيــــدا عن الجــانــب المهنـــي، الذي من أجلــه تم تخصيصهــا لفـــائــدتها، من قبــــل إدارة “دار البريهـي”، والمتمثـــــل فـــــي تغطيــة كـافة التظـــاهـــــرات والفعــــاليات، حتى يتم التفاعل مع المستمعين فــــي كـــل المـــدن المغربية.

أمينة كندي