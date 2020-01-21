سلمى رشيد تتغزل بحماقي

يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام، مقطع فيديو، تظهر فيه المغنية المغربية سلمى رشيد، “تتغزل” بالمغني المصري محمد حماقي.

وقالت سلمى، في مقطع الفيديو، إنها سعيدة بالتعامل مع “فنان راق”، وكلامه جميل، وهو ما كتبته أيضا في تدوينة على صفحتها الرسمية على “انستغرام”، جاء فيها “شكرا للفنان حماقي على كلامك الجميل في حقي، انا أيضا أتشرف بالتعامل مع فنان راق ومحترم مثلك”.

وفــي سيــاق متصــل، وصف حمــاقــي سلمــى، خريجــة آراب آيدول بـ”حالة فنية خاصة” تعبيــرا عــن إعجــــابــه بطاقــــة إحساسها وخامــة صوتهــا المميــز، إلــى جــانب الأصـداء الإيجابيـــــة التي استطــاعت حصدها مــن الجمهــور العربي، بعد أن التحقــت بالنجـم سعــد لمجــرد في نسبـــة الأعلــى مشاهــدة علـــى يوتيوب العربــــي، بأغنيتهــــا “سمعنــي نبضك” التي تجاوزت 700 مليون كليك.

ورحب حماقـــي، بفكـــرة مشـــاركـــة رشيــــد في عمل جديـــد علــى شكـــــل ديو، وذلك بعـــدما أبانــــــــت عـــن نيتهــــــا في التعامل معه، خلال مرورها ببرنامج “معكــــم منى الشاذلي”.

يشار إلى أن رشيد بصدد إطلاق أغنية جديدة مصورة على شكــل فيــــديــــو كليـــــب، تحت عنوان “كان كيقــــول”، تعــــاونت فيهــــــا مع كاتــــب الكلمـــات يونس آدم، والملحن محمـــد رفــــــاعـــي، فيما تكلــــــف بإخـــراج الفيــــديو كلـــيب حســـن الكورفتي.

إ. ر



