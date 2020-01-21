الديفا تروج لـ “هي”

طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة “هي” على قناتها بمنصة “يوتيوب”، والتي تعتبر أول تجربة لها في الغناء لتترات مسلسلات مغربية.

الأغنية، التي تحمل عنوان العمل الدرامي الذي تستعد قناة “إم بي سي 5” لعرضه، من كلمات وألحان أدرنالين، وتوزيع كريم السلاوي.

ونشرت سميرة سعيد بوستر دعائي للأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، وعلقت: “هي، اليوم على قناتي الخاصة على يوتيوب”.

يُذكر أن الفنانة سميرة سعيد شاركت في لجنة تحكيم برنامج “ذو فويس” بجانب كل من راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي.

وكانت آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد، أغنية “هليلة” التي طرحتها بطريقة الفيديو كليب على قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”، وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوتية هاني محروس.

ولاقت أغنية “هي” تفاعلا من قبل جمهور الديفا المغربي بسبب عودتها إلى الغناء باللهجة المغربية، وعودتها إلى الأغاني الرومانسية، خاصة أنّ آخر أعمالها في تترات المسلسلات كان مسلسل “أرض جو” سنة 2017.

ع. م