فتو في كواليس “ياقوت وعنبر”

نشر المنتج المغربي خالد النقري على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، صورة تجمع فريق عمل مسلسل “ياقوت وعنبر”، والممثلة المغربية منى فتو.

وأرفق النقري الصورة بتدوينة، كتب فيها “حين يزورك الكبار في بلاطو التصوير، يبقى اليوم خالدا في الذاكرة. شكرا العزيزة منى فتو”.

وفي سياق متصل، يجمع المسلسل “ياقوت وعنبر”، الذي يعد من إخراج محمد نصرات، ثلة من الممثلين، فيما كتب سيناريو العمل الممثلتان سامية أقريو ونورا الصقلي.

وينتظر أن يعرض المسلسل، خلال رمضان على القناة “الأولى”، علما أن فريق العمل، شرع منذ أيام في تصوير المشاهد الأولى، على أن يدخل مرحلة المونطاج، قريبا، ليسلم للقناة في الوقت المحدد.

يشار إلى أن منى فتو، حظيت في الدورة السابقة من مهرجان الفيلم الدولي بمراكش، بتكريم، وهي الخطوة التي أسعدتها كثيرا، على حد تعبيرها، وصارت تفرض عليها اختيار أفضل الأعمال.

إيمان رضيف