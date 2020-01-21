أحرار والتبرع بالملابس

دعت الفنانة لطيفة أحرار جمهورها، من أجل التفكير في التبرع بالملابس القديمة، خاصة الموجهة إلى الأطفال من خلال اعتماد خطوة من شأنها أن تدخل الفرحة على قلوبهم، والمتمثلة في وضع قطع من الحلوى أو الشكلاطة في جيوبها.

ووصفت الفنانة لطيفة أحرار الفكرة بالرائعة، حيث قالت عبر رسالة لها على حسابها على “إنستغرام”، “فكرة زوينة يلاه نجربوها…”.

وجاء في رسالة أحرار الموجهة إلى الأمهات خاصة قولها “وأنت تخرجين ملابس أولادك القديمة لتتصدقي بها…جربي أن تضعي في الجيوب بالونات أو قطع حلوى أو قطعة نقدية بمبلغ بسيط…واجعلي فرحة الأولاد المحتاجين فرحتين”. وأضافت لطيفة أحرار في رسالتها “جربي وأنت تخرجين ملابسك القديمة أن تضعي في الجيوب كريم مرطبا لليدين…اجعلي البسيط والفقير، الذي سيأخذ ملابسك يشعر بانك أرسلت له هدية”، مضيفة “جربي وأنت تخرجين ملابسك القديمة لتمنحيها لفتاة في مثل عمرك أن تضعي معها زيت شعر أو تضعي في الجيوب علبة شامبوه”. واسترسلت أحرار في رسالتها قائلة “جربوا وأنتم تخرجون الأحذية القديمة أن تضعوا فيها جوارب جديدة…ضعوا مع القديم شيئا جديدا لتزداد الفرحة…الصدقة ليست فقط بما زاد عن الحاجة، بل بنية إسعاد شخص”.

وحظيت رسالة لطيفة أحرار بتفاعل كبير من قبل متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، إذ أجمعوا من خلال العديد من التعليقات على أن فكرتها تستحق التشجيع وأنه ينبغي العمل بها.

أمينة كندي

