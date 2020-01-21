زينة غاضبة في “كازا”

نشرت صفحات في “فيسبوك” متخصصة في الفن خبر غضب الممثلة المصرية زينة على مهرجان “كازا آرت” بالبيضاء، بعد إخبار المنظمين لها أن الفنان المصري محمد حماقي اشترط عدم مشاركة أي فنان في الندوة الصحافية للمهرجان.

وهددت زينة بالانسحاب من المهرجان، قبل أن يتدخل القائمون على التظاهرة لتهدئة الأوضاع، ما أدى إلى تأخر عن الندوة الصحافية حوالي ساعتين، وتسبب في فوضى.

ويجمع مهرجان “كازا آرت”، بين الطرب، وفن الطبخ والأزياء، فإلى جانب العروض الغنائية، يقدم أبرز التصاميم المغربية من توقيع مصممين مغاربة معروفين، بحضور شخصيات من عالم المال والأعمال، والإعلام والسياحة، سواء من داخل المغرب أو من مختلف الدول العربية.

خ. ع