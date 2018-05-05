العثماني والقبضة “العمالية”

أثارت صورة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهو يشارك العمال احتفالاتهم بعيدهم الأممي، جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر العثماني في الصورة غاضبا يلوح بقبضة يده، مثل المسؤولين النقابيين، وبمجرد ما نشرت الصفحة الرسمية للعثماني صورا ومقاطع فيديو، وهو يعتلي منصة المهرجان الخطابي لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزبه، حتى انهالت التعليقات التي تسخر من الصور، إذ تساءل أحدهم قائلا:”فهم تسطا في النقابات”، ثم وجه كلامه إلى رئيس الحكومة:” دابا أسي العثماني أنت نقابي باش تطالب الحكومة؟ إوى نفد مطالبها”، وعلق آخر:” شاركتي معاهم في المهرجان بصفتك رئيس حكومة ولا عضو فشي نقابة ولا أمين عام ديال شي حزب ولا آشنو؟”، وأضاف ثالث:”رئيس الحكومة يتظاهر مع النقابات ويرفع شارة التحدي حيث ما راضيش على الحكومة”. ثم شكره “على الاحتجاج في فاتح ماي على الحكومة الألمانية لتسوية أوضاع العمال في المغرب”.

خ.ع

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