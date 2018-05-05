“الكلاش” بين مسلم وعمور

لم تمر التدوينة التي نشرها مغني الراب مسلم، حول موقفه من مقاطعة بعض المنتوجات، مرور الكرام، إذ دفعت المغني حاتم عمور، إلى الدخول على الخط، ورد على مغني الراب. ووصف مسلم الفنانين المشاركين في حملة المقاطعة بـ “المنافقين”، وكتب على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة أثارت جدلا كبيرا، برر فيها موقفه من المقاطعة.

وجاء في التدوينة “أغلبكم تا يقول مال مسلم ممقاطعش معانا. بالنسبة إلي مسلم هو فنان الواقع وليس فنان المواقع”، قبل أن يضيف في التدوينة ذاتها “ما تسناوش مسلم يلوح تصويرة فيها مقاطعون باش يضحك عليكم بها راه أغانيه شاهدة على القلب ديالو”.

وأضاف “أسهل حاجة في هذه المقاطعة أنك تلوح تصويرة وتقول مقاطع فحال شي منافقين”، وهو الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. ومباشرة بعد ذلك، خرج المغني حاتم عمور بتدوينة يرد فيها على مسلم، سيما أنه من بين الفنانين الذين أعلنوا انضمامهم للمقاطعين، ونشر تدوينة كتب فيها “خرجتي على السطر بهذا البوسط حاول تركز شوية راك سبيتي كاع الفنانة لي بوسطاو مقاطعون عيب”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ نشر مسلم مرة أخرى تدوينة أخرى، يرد فيها على عمور دون ذكر اسمه، كتب فيها “بعض المنافقين متنقزش بوحدك ورجع لسطر”، قبل أن يكتب أخرى، حاول من خلالها التأكيد أن البعض حاول تحريف كلامه “لعز لكل واحد عندو فيا التقة وخا الشمايت باغين يحرفو الحقيقة”.

إ. ر

مشاركة 0 مشاركة 0