أرباب المقاهي يحتجون على الضرائب

خاض أرباب المقاهي والمطاعم بالبيضاء، وقفة احتجاجية أمس (الخميس)، أمام مقر مجلس المدينة، وذلك احتجاجا على الزيادات التي تقوم بها المجالس الجماعية في ضريبة المشروبات والاستغلال المؤقت للملك العمومي.

الوقفة، التي انطلقت في الحادية عشرة صباحا، دعت إليها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، وذلك بهدف استرجاع حيوية القطاع وإيصال صوتهم إلى المسؤولين بمجلس المدينة الذين تجاهلوا مطالبهم ومراسلاتهم العديدة، حسب ما أكده أحد أعضاء الجمعية، في اتصال مع “الصباح”.

ويحتج أرباب المقاهي والمطاعم بالبيضاء، على قرار عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، الذي فرض رسوما جبائية جديدة على الاستغلال المؤقت للملك العمومي ورسوما ضريبية على المشروبات، اعتبروها تؤثر سلبيا على مردوداتهم وتدفع ببعضهم إلى الإفلاس، حسب ما جاء في بلاغ لجمعيتهم الوطنية، توصلت “الصباح” بنسخة منه.

وأشار البلاغ نفسه، إلى أن أرباب المقاهي والمطاعم مستعدون لخوض كل المعارك والأشكال النضالية، بما في ذلك تسليم مفاتيح محلاتهم إلى المجالس الجماعية، وتحميلها المسؤولية الكاملة، لما سيؤول إليه القطاع، بعد فرض ضريبة على رأس المال.

وأضاف البلاغ أن أرباب المقاهي راسلوا عمدة المدينة، لتفعيل آلية التشاور العمومي، وفهم خلفيات القرار الجبائي الأخير، إلا أنه لم يستجب لمطلبهم، مما دفعهم إلى الاحتجاج.

وسبق للجمعية أن ربطت الاتصال بعدد من الأحزاب السياسية والبرلمانيين لإقناعهم وشرح الأمور لهم، خاصة بعد أن وصل عدد الضرائب المفروضة على المقاهي إلى 14 ضريبة ورسما.

ن . ف